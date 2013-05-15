محمد بن راشد يستقبل شيخ الأزهر

جرى اللقاء في فندق غراند حياة بدبي وبحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي، وتم استعراض عدد من القضايا الاعلامية ذات الصلة بالقضايا العربية.

وبحسب ما ذكرته "وام"، فقد تمت مناقشة سبل تفعيل دور الإعلام في تصحيح صورة الإسلام في الأوساط الأجنبية، خاصة لجهة رفض التطرف الإسلامي في التعامل مع الآخرين، أو انتهاجه كوسيلة للتعبير ضد أمر ما سياسي أو اجتماعي أو ديني أو غير ذلك .وأشار محمد بن راشد إلى مواقف الأزهر الشريف وشيخ الأزهر المعتدلة حيال قضايا الإسلام والمسلمين، مؤكداً أن التطرف والعنف ليسا من شيم أو مبادىء الدين الإسلامي الحنيف القائم على الوسطية والتسامح والتعايش بين كل الأديان والطوائف وفهم الآخر.كما حضر اللقاء الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة الثقافة والفنون بدبي، ومنى بنت غانم المري المديرة العامة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وعدد من المسؤولين والوفد الأزهري المرافق لشيخ الأزهر .