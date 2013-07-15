سيرين عبد النور تتألق في "لعبة الموت"

إرم – (خاص) من أحمد ديب

أعربت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن سعادتها لخوض غمار مسلسل "لعبة الموت"، مؤكدة أنها اختارت هذا النص من بين أكثر من عمل عرضوا عليها، لما رأت فيه من خيالاً درامياً، معربة عن ثقتها بـ"خطف" المشاهد بسرعة بعد مشاهدة هذا المسلسل.

وأكدت سيرين أنها تسعى للتألق في هذا المسلسل الجديد، خاصة بعد دورها الكبير في مسلسل "روبي" السابق، ساعية لعدم تكرار نفس الشخصية، قائلة أن لكل مسلسل وكل شخصية دور تقوم عليه.

وفي حديثها لصحيفة "السياسة" الكويتية، قالت سيرين "كل دور له ملابساته وإطاره المختلف. وقد وصلت إلى مرحلة من النضج الفني كممثلة في (روبي) أشاد به الجمهور والنقاد لكنه لا يعني أن أكرر نفسي و الاطار الفني للدور الذي ألعبه في عملي الجديد مختلفاً تماماً عن كل ما سبقه"، وأضافت "أنا فنانة أستطيع أن أقدم جميع الأدوار والألوان والأنماط ولم ولن أكرر نفسي وسوف يراني المشاهدون في كل عمل بشكل مميز ومختلف".

ورداً على السؤال حول الاختلاف بين سيرين الممثلة وسيرين المطربة، أكدت سيرين أنها تحب لقب "الممثلة" أو "الفنانة الشاملة" على لقب "المطربة"، لكنها في نفس الوقت تمارس عملها الطبيعي كمطربة وتملك جدول حفلات متخم خلال الصيف في لبنان وخارجه.

وختمت "منذ بدايتي كنت حريصة على التوازن بين تواجدي على الساحة الغنائية ونجاحي كممثلة. كل ما في الأمر هو أنني أحب نفسي كممثلة أكثر، وأفضل أن أحمل لقب الممثلة سيرين عبد النور أو لقب الفنانة الشاملة على لقب "المطربة" لأنني لا أحب هذا اللقب، ربما لأنني أحب الصعوبة وأبحث عنها، الكل يعرف أن الفن التمثيلي أصعب بكثير من الفن الغنائي إذ يكفي أن يتخلى الممثل عن شخصيته الحقيقية وأن يتقمص شخصية أخرى".