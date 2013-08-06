غوارديولا المدرب الأكثر أناقة في العالم

أبوظبي- (خاص) من أحمد نبيل

لا شك أن الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني الجديد لبايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا يستحق عن جدارة لقب المدرب الأكثر أناقة في العالم.

غوارديولا الذي بدأ عمله رسمياً مع النادي البافاري بخسارة لقب كأس السوبر المحلي لصالح وصيفه في البطولة الأوروبية الأهم بروسيا دورتموند أثبت مجدداً أنه لا منافس له في مجال الأناقة على صعيد المدربين في أوروبا كلها.

و أضاف المدير الفني السابق لبرشلونة بدلة جديدة إلى خزانة ملابسه لونها كحلي ومن ثلاثة قطع خلال تسلمها مع باقي أفراد الفريق أطقم ملابس جديدة داخل المقر التدريبي للنادي البافاري.

ويشتهر غوارديولا، بالوقوف على خط التماس خلال المباريات وفي الغالب يرتدي ملابس قطنية خفيفة وسراويل من الجينز دون التقيد بزي رسمي، وقد بدا أنيقا في بدلته الجديدة ذات الألوان التي تشبه زي البحرية الأميركية ومصممة من ثلاثة قطع.

وكان عدد كبير من لاعبي الفريق الحائز على لقب أوروبا بصحبة غوارديولا يتسلمون ملابس جديدة ومنهم النجمان الألمانيان باستيان شفاينشتايغر و القائد وفيليب لام.

وكان نجم البوب البريطاني أولي مورس حاضرا داخل مقر النادي الألماني خلال تجربة اللاعبين ومدربهم الشاب للملابس الجديدة وذلك خلال جولته في ألمانيا والتي شملت ميونيخ.

وقد غرد مورس على حسابه الشخصي في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي مازحاً: "أي لاعب جديد بالطبع سيكون سعيد بالإنضمام لهذا النادي الكبير، وأنوي اللعب في بايرن ميونيخ في وقت متأخر من مسيرتي، ولقد أنقدت ركلة جزاء من شفاينشتايغر، ويجب على دي خيا (حارس مانشستر يونايتد) أن يفخر بي".

وكان بايرن ميونيخ قد خسر أول مباراة رسمية للفريق تحت قيادة غوارديولا، وذلك أمام منافسه اللدود بروسيا دورتموند بنتيجة 4-2 في كأس السوبر الألمانية.

وكان الفريقان قد التقيا في نهائي دوري أبطال اوروبا في استاد ويمبلي اللندني قبل نحو شهرين حيث فاز بايرن تحت قيادة مدربه السابق يوب هينكس باللقب.