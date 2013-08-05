كريستيانو رونالدو ومورينيو يتبادلان تصريحات نارية

مدريد - رد البرتغالي كريستيانو رونالدو على تعليقات قالها مورينيو مطلع الأسبوع، واعتبرتها وسائل إعلام اسبانية بمثابة هجوم على اللاعب البرتغالي، حيث قال مورينيو إنه عندما كان عمره 30 عاماً تولى تدريب رونالدو "الحقيقي" وليس رونالدو الآخر، في إشارة إلى البرازيلي رونالدو، عندما كان يشغل مورينيو منصب مساعد مدرب برشلونة.

وقال رونالدو في مؤتمر صحفي في لوس انجليس، حيث يستعد ريال مدريد للموسم الجديد: "هناك أشياء في الحياة لا تستحق التعليق .. أفضل أن أتذكر الأشياء الإيجابية للمدربين ... أنا لا أبصق في الطبق الذي أكلت منه، ولا أعلق على من يتحدث عني بشكل سيء."

وأضاف: "نحن سنلعب مع تشيلسي وليس مع مدربهم، وستكون مباراة استعدادية أخرى، ونأمل تحقيق الفوز حتى نبدأ الدوري الاسباني في روح معنوية عالية."

ولم يخسر ريال أي مباراة تحت قيادة المدرب الجديد كارلو انشيلوتي خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، وسيلعب مع تشيلسي يوم الأربعاء.

ورفض رونالدو الحديث عن امكانية انتقال جاريث بيل لاعب توتنهام هوتسبير لصفوف ريال، في صفقة من المتوقع أن تحطم الرقم القياسي لأغلى صفقة في العالم، والمسجلة باسم رونالدو، بعدما ذكرت تقارير أنها من المتوقع أن تبلغ 125 مليون دولار.