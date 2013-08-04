صلاح والنني يسافران مع بازل إلى إسرائيل

القاهرة - كشف نجم المنتخب المصري الأول لكرة القدم، وصانع ألعاب فريق بازل السويسري، عن سفرة إلى إسرائيل بصحبة مواطنه، محمد النني مع بعثة الفريق، لمواجهة فريق مكابي تل أبيب المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، في إياب الدور التمهيدي الثالث ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال محمد صلاح، في تصريحات لوسائل الإعلام السويسرية "سأطير إلى إسرائيل الاثنين مع زميلي محمد النني، أعتقد أن هذا واجبنا"، وأضاف "هذه كرة القدم وليست سياسة، علينا أن نحترم الأهداف التي يسعى بازل لتحقيقها في دوري الإبطال ".

وكانت تقارير صحفية إسرائيلية قد أكدت على تواجد الثنائي المصري، في بعثة بازل القادمة ليل أبيب، وكان صلاح قد لجأ إلى حيلة زكية لتفادي مصافحة لاعبي فريق مكابي الإسرائيلي في لقاء الذهاب بسويسرا، عندما تأخر في النزول لملعب المباراة بحجة عدم الانتهاء من تغيير حذائه، وكان زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب المصري، قد أكد أهمية مشاركة محمد صلاح مع فريقه في البطولة الأوروبية بوصفه لاعبا محترفا، وطالب اللاعب بالبعد عن السياسة في اختياره السفر مع فريقه السويسري.

وشهدت الفترة الماضية تألق محمد صلاح بشكل لافت، بعد نجاحه في قيادة منتخب مصر لتصدر المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، وصلاح هو اللاعب المصري الوحيد حتى الآن، الذي أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" في مباراة مصر وزيمبابوي في تصفيات كأس العالم التي انتهت لمصلحة الفراعنة 4- 2، ويعتمد عليه الامريكي بوب برادلي المدير الفني لمنتخب الفراعنة بشكل أساسي لتحقيق حلم الصعود للمونديال.