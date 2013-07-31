فيديو.. معتصمو رابعة يجبرون فتاة على جهاد النكاح

القاهرة - (خاص) من أحمد المصري

فجرت مواطنة من قرية بمحافظة القليوبية مفاجأة من العيار الثقيل، وكشفت أنه تم إجبارها تحت تهديد الضرب على ممارسة النكاح من قبل معتصمي رابعة العدوية.

وقالت مهجة محمد، 26 عاماً، كما ظهر في الفيديو الذي تم نشره على موقع اليوتيوب: "تم اختطافى من قبل سيدات منتقبات بعد أن انهالوا عليّ بالضرب.. وذهبوا بي إلى اعتصام رابعة".

وأضافت: "هناك عرضوا علي مبلغ 500 جنيه لكي أوافق على ممارسة جهاد النكاح". مشيرة إلى أنها قابلت هذا العرض بالرفض وانهال عليها بعض الرجال والسيدات المنتقبات بالضرب.

وتابعت: "اعتدوا عليّ بوحشية لدرجة أنني لم أستطع الجلوس..وعندما طلبت مغادرة المكان، قاموا بضربي مجدداً، ولم أفق إلا وأنا في نفق شبرا".

فيديو..يظهر الاعتداء على الفتاة