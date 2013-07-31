السجن و الجلد لسعودي انتقد سياسة الدولة

دبي- أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان الحكم بسجن مؤسس موقع الكتروني سعودي سبع سنوات وجلده 600 جلدة بتهمة انتهاك القيم الإسلامية ونشر افكار تحررية.

وقالت وسائل الاعلام السعودية الثلاثاء ان الحكم أصدرته محكمة في جدة على رائف بدوي مؤسس الشبكة الليبرالية السعودية.

وقال نديم حوري نائب مدير منطقة الشرق الاوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة "هذا حكم بالغ القسوة على مدون مسالم يسخر من مزاعم السعودية أنها تدعم الاصلاح والحوار الديني."

وعبرت الولايات المتحدة عن قلقها الشديد إزاء القضية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين ساكي في افادة الثلاثاء "نعتقد انه عندما يكون الخطاب العلني جارحا سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة اخرى فان أفضل سبيل للتعامل مع القضية تكون من خلال الحوار العلني والمناقشات الأمينة."