المعارضة الكويتية تهاجم وزير المالية

الكويت - رد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي على بعض نواب المعارضة، الذين هاجموا قرار الحكومة بمنح مصر 4 مليارات دولار، وقال في تصريحات صحفية: "إن مصر تستاهل كل خير، كما تستاهل أن يقف الأشقاء العرب الى جانبها"، مؤكدا المضي قدماً في تنفيذ إجراءات مجلس الوزراء بخصوص المنحة.

وأعلن أن مبلغ المعونة سيصل مصر في الوقت المناسب وفي أقرب فرصة، وسيكون ذلك في نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل.

وأشار وزير المالية الكويتي إلى أصوات بعض النواب السابقين للمعارضة المعترضين على المنحة الكويتيه لمصر، وقال "لاصوت يعلو على صوت الحكومة".

وتلقت المعارضه الكويتية تصريح وزير المالية، لتفتح النار على الحكومة وتتهمها بإهدار أموال الشعب الكويتي ،ونقلت صحيفة "الرأي " الكويتية تصريحات لزعيم المعارضة أحمد السعدون ولبعض نوابها السابقين هاجموا فيه وزير الماليه وقرار المنحة، ووصف تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي بأنه "خطير يجب أن يسأل عنه الوزير الشمالي، وعليه ان يدرك أن الأمر يتعلق بمال الشعب الكويتي".

وأضاف النائب السابق السعدون: "لا أظن أن أحداً في الكويت ضد تقديم مساعدات إلى الشعب المصري، لكن الكثيرين من الناس معترضون على توقيت تقديم الـ 4 مليارات دولار، لأن هذه الأموال عامة وتعود إلى الشعب. التوقيت كان واضحاً لتأييد طرف معين ضد طرف آخر، وهذا تصرف لا يجوز أن تقوم به الحكومة الكويتية".

ونقلت صحيفة "الرأي " تصريحاً للنائب الكويتي السابق الدكتور أاحمد الطبطبائي هاجم المنحه الكويتية لمصر ووزير المالية، قال فيه: "المليارات الأربعة هي أموال الشعب الكويتي، وهي مغتصبة من الشعب ويصرفها من لا يملك إلى من لا يستحق، فالعسكر في مصر لا يستحقون، ولو كانت هناك منحة تقدم لقدمت إلى الشعب السوري الذي يتعرض للقتل والإبادة".

واعتبر مراقبون أن المعارضة الكويتية تريد إثارة معركة مع الحكومة لتحقيق مكاسب انتخابية في معركة انتخابات مجلس الأمه الجديد، التي ستجري في السابع والعشرين من شهر يوليو الجاري، ووجدت المعارضه فرصة بموضوع منحة المساعدات لمصر فاخذ المرشحون يهاجمون الحكومه وإبداء الحرص على "أموال الشعب الكويتي "