مانشستر يونايتد لا يجد سوى مورديتش لمفاوضته

إرم - (خاص) من أحمد نبيل

تنوي إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي للتقدم بعرض قيمته 25 مليون جنيه استرليني من أجل الحصول على توقيع لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد بعد أن بات من غير المحتمل تمكنهم من حسم أي من الصفقات الأساسية المستهدفة.

كان يونايتد قد بدأ فترة الانتقالات الصيفية بطموحات كبيرة من أجل تدعيم ديفيد مويس في بداية توليه مهمة الإدارة الفنية للفريق خلفا للأسطورة أليكس فيرغسون بصفقات من العيار الثقيل من خلال التعاقد مع لاعبين أمثال كريستيانو رونالدو، غاريث بيل أو سيسك فابريغاس، إلا أن كل هذه الجهود باءت بالفشل وأصبح النادي مضطرًا للبحث عن لاعبين آخرين.

وحسب صحيفة "التايمز" البريطانية كان يونايتد مصرًا على التعاقد مع سيسك فابريغاس ولكنه، بعد رفض عرضين تقدم بهما لضم اللاعب، فقد قبلت إدارة النادي الأمر الواقع المفروض عليها بصعوبة ضم اللاعب، وفي الوقت ذاته لم تنجح كذلك مساعي النادي في ضم أي من رونالدو أو بيل ولذلك قررت الإدارة التوقف عن تقديم أي عروض رسمية لأي منهما.ن ونتيجة لذلك فقد طرأت تغييرات على خطط النادي، حيث تم طرح اسم مودريتش كأحد اللاعبين المستهدف التعاقد معهم لاسيما في ظل حرص المدير الفني على ضم أحد اللاعبين الذين يملكون القدرة على إضافة الإبداع لخط وسط الفريق الخالي من الإبداع حتى قبل اعتزال فيرغسون.

لكن هل تنجح خطط الشياطين الحمر في التعاقد مع مورديتش الذي جلبه جوزيه مورينيو للنادي الملكي ولم يعتمد عليه كثيراً، والمدير الفني الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي سوف ينتظر ويرى جميع لاعبيه خلال فترة الإعداد الحالية، الجدير بالذكر أن أمام يونايتد شهر بالكامل من أجل إقناع مورديتش بالانضمام له والعودة للدوري الإنكليزي مجدداً، وبالطبع سينتظر فترة الإعداد الخارجية الحالية للنادي الملكي التي بدأها في الولايات المتحدة ليرى ما إذا كان أنشيلوتي سيعتمد على مورديتش بشكل أساسي أم لا.