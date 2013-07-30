اشترك في برنامج تلفزيوني واربح أطفالاً

إرم – (خاص) من أحمد ديب

قرر برنامج مسابقات تلفزيوني أن يختلف عن غيره ليتميز عن طريق التنوع في تقديم الجوائر للمشاركين معه، حيث أطلق مبادرة غريبة، هي الأولى من نوعها في العالم، وهي إعلانهم جوائز البرنامج والتي تضمنت "أطفالاَ رضعاً" إلى جانب بعض الحواسيب المحمولة والدراجات والأجهزة الكهربائية.

وفي إحدى حلقات البرنامج، الذي يعرض في باكستان طوال شهر رمضان المبارك، ظهر المقدم يحمل طفلاً رضيعاً حيث أكد أنه سيكون هدية لزوجين حرما من نعمة الإنجاب، مؤكداً أن الطفل تم العثور عليه في إحدى حاويات القمامة في العاصمة الباكستانية "كراتشي" في وقت سابق.

كما لاقت هذه البادرة الغريبة ردود فعل متباينة بين المؤيد لتبني هذه الفئة من الأطفال والاهتمام بها، وبين من اعترض على الأمر كونه يأتي ضمن فئة الاتجار بالبشر، خاصة الأطفال الرضع، لكن إدارة البرنامج أكدت أنها تعمل على الأمر بالتعاون مع مؤسسة خيرية لرعاية الأطفال الأيتام واللقطاء، تصدياً لإلقاء الأطفال في الشوارع، وهي الظاهرة المتفشية في باكستان منذ فترة طويلة.