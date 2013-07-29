أمير الكويت يعيد تعيين الشيخ جابر الصباح رئيسا للوزراء

الكويت - قالت وكالة الأنباء الكويتية إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أعاد تعيين الشيخ جابر مبارك الصباح رئيسا للوزراء وطلب منه تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التي جرت في 27 يوليو/تموز.

وشغل الشيخ جابر المنصب منذ نهاية عام 2011 وسيشكل الآن حكومة جديدة تضم نحو 15 وزيرا ومن المتوقع أن يكلف أفرادا من أسرة الصباح الحاكمة بوزارت سيادية.

وحصل ليبراليون ومرشحون من بعض من أكثر القبائل تهميشاً في الكويت على مقاعد في مجلس الأمة الكويتي بعد أن قاطعت المعارضة الإسلامية والشعبوية الانتخابات.

والانتخابات التي جرت السبت هي السادسة التي تجري في الكويت منذ عام 2006 في البلاد حيث أدى السجال السياسي والبيروقراطية إلى تعطيل الأغلبية العظمى من المبادرات في خطة التنمية الاقتصادية وحجمها 30 مليار دينار (105 مليارات دولار) والتي أعلنت عام 2010.

ويتوقع المراقبون ان تكون الحكومة الجديدة حكومة انجاز حقيقي طالما انتظرها الكويتيون بعد سنوات طويلة من الركود والشلل والاضطراب السياسي الذي عطل العملية التنموية في البلاد. وربما ستكون الحكومة الاكثر استقرارا في تاريخ الكويت منذ نحو 20 عاما من الخلافات السياسية التي اطاحت بالحكومات السابقة وعطلت خططها التنموية واصابت البلاد بحالة من الشلل رغم موارد البلاد الضخمة من العائدات النفطية.

وقاطعت المعارضة الإسلامية والشعبوية الانتخابات احتجاجاً على نظام الصوت الواحد وهو نظام جديد أعلن عنه في العام الماضي وقالت المعارضة إنه سيحرمها من تشكيل أغلبية.