مظاهرة حاشدة ضد ترخيص المواقع الاخبارية بسنغافورة

(خاص) – من تقوى مساعدة

تجمهر 2500 شخص في "هونغ ليم" بارك بوسط العاصمة سنغافورة، احتجاجاً على قانون جديد أقرته الحكومة السنغافورية يطالب فيه بترخيص المواقع الاخبارية والاجتماعية التي تنشر الأخبار.

وقال "هوارد لي" رئيس تحرير موقع "أونلاين سيتيزن" أن المتظاهرين في الحديقة حملوا يافطات كتبوا عليها عبارات مثل "لا تختر لي ما أقرأه" و"صمتنا ليس للبيع".

وبحسب تقرير موقع "بلومبيرغ" الإلكتروني فقد شهدت سنغافورة مظاهرتين شبيهتين منذ مطلع هذا العام، احتجاجاً على قوانين ناظمة لعمل المواقع الإلكترونية والمدونات.

وقد حدد القانون موعداً هو الأول من حزيران لترخيص المواقع، إلا أن المعارضة احتجت على النظام معتبرة إياه تدخلاً في حريات المواطنين على الإنترنت، في الوقت الذي قالت فيه الحكومة أن مثل هذا النظام لن يؤدي مطلقاً إلى الحد من حرية التعبير الإلكترونية.

واحتجاجاً على القانون فقد حجب قرابة 150 موقعاُ ومدونة محتوياتهم، بينما استبدلت مواقع أخرى صفحاتها الرئيسية بصفحة كتب فيها: "حرروا الانترنت".

من ناحيتها، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، ان مثل هذا القانون سيمنع التعليقات الحرة بين مستخدمي شبكة الانترنت في سنغافورة.