هيفاء إلى مطلقي الشائعات: إنشالله انتوا إللي تموتو

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الفنانة اللبنانية تبعث برسالة بخط يدها إلى جمهورها وتؤكد أن صحتها بخير و أن ما تم تداوله عن مقتلها عارٍ عن الصحة.