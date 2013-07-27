هيفاء إلى مطلقي الشائعات: إنشالله انتوا إللي تموتو

بيروت- أثار خبر انتحار الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في شقتها في مصر غضب الفنانة التي نفت الإشاعة برسالة إلى معجبيها و كتبت عبارة أثارت الجدل لدى عشاق هيفاء "انتوا اللي تموتوا شنق وخنق".
وانتشر خبر انتحار هيفاء عبر المواقع الإلكترونية والتواصل الإجتماعي وأن النيابة المصرية بدأت بالتحقيق مع خادمتها للكشف عن ملابسات الجريمة.
هيفاء المتواجدة حالياً في باريس في إجازة أرسلت رسالة بخط يدها إلى جمهورها وكل المهتمين بها تقول فيها: " أطمئن جمهوري الحبيب، إني بالف خير من الشائعة السخيفة، وأقول لمطلقيها إنشالله انتوا اللي تموتوا شنق وخنق" من الغيرة اللي عميت قلوبك وعيونكم. الحمدالله أنا بخير واتمتع بالشهر الفضيل مع أهلي وأحبابي . أحبكم".