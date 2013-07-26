تركيا تطلق طائراً متهماً بالتجسس لاسرائيل

اسطنبول - قالت وسائل إعلامية إن السلطات التركية اعتقلت طائراً للاشتباه في أنه يتجسس لصالح اسرائيل، لكنها أطلقت سراحه بعد أن أظهر تصويره بأشعة إكس أنه غير مزود بمعدات للمراقبة.

وأثار طائر العوسق وهو نوع من الصقور الشكوك، بسبب حلقة معدنية في قدمه مكتوب عليه (24311 تل افيفونيا اسرائيل)، مما دفع السكان في قرية الدنيفة لتسليمه إلى الحاكم المحلي.

ووضع الطائر في جهاز للتصوير بالأشعة في مستشفى جامعي، للبحث عن شرائح متناهية الصغر أو أجهزة تجسس حسبما ذكرت صحيفة "ميليت" التي حملت صورة الاشعة العادية على صدر صفحتها الأولى بعنوان "عميل اسرائيلي".