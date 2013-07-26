الخطوط القطرية توقف طائرة ركاب بسبب مشكلة فنية

دبي - قالت الخطوط الجوية القطرية إنها أخرجت واحدة من طائراتها من طراز بوينج 787 دريملاينر من الخدمة بسبب ما وصفته بمشكلة فنية بسيطة.

ولم تورد شركة الطيران أو بوينج المزيد من التفاصيل، لكن مصادر من قطاع الطيران قالت إنها تتعامل بجدية مع تقارير عن أنّ الطائرة أخرجت من الخدمة لمدة أيام بعد ظهور مشكلة في اللوحة الكهربائية.

ويفيد موقع فلايت أوير لرصد الطيران أن الطائرة لم تقم بأي رحلات منذ عدة أيام.

وأكدت الخطوط الجوية القطرية إخراج طائرة من الخدمة لكنها قالت أنها لم تلغ أي رحلات طيران نتيجة ذلك.

وقالت متحدثة باسم بوينج: "نطلب منكم توجيه كل أسئلتكم للخطوط الجوية القطرية".

وقال مصدران من قطاع الطيران إنه تم الإبلاغ عن تصاعد دخان قرب لوحة كهربائية عندما كانت الطائرة على الأرض في الدوحة. ولم يتضح ما إذا كان الركاب على متن الطائرة في ذلك الوقت لكن طائرة من طراز آخر حلت محل هذه الطائرة في الرحلة التالية المقررة لها.