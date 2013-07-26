حمص يجدد تعاقده و17 لاعباً في قائمة الإسماعيلي

القاهرة - أنهى النادي الإسماعيلي المصري اتفاقه مع اللاعب محمد حمص، قائد الفريق، على التجديد لمدة عام مقابل مليون و200 ألف جنيه.

من ناحية أخرى، استقرّ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة محمد وهبة المدير الفني، على قيد 17 لاعباً فى قائمته الأولى للموسم الجديد، التي سيتم إرسالها إلى لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة المصري.

وضمّت القائمة كلا من: محمد صبحي ومحمود شكري ومحمد عواد في حراسة المرمى،وسامح عبد الفضيل وأيمن المحمدي وعبد الحميد سامي ومحمد ممدوح "كيمو" وكريم مسعد وشريف رجب وأحمد عبد العزيز "مودي" وجمال حسانين وعمرو السولية ومحمود عبد العزيز وحسني عبدربه وعصام علي وجون أنطوى وأحمد علي، وخلت القائمة من أسماء الثلاثي محمد حامد "ميدو" ومحمود عبده ومحمد إبراهيم.