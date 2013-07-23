مارتينو: ميسي ووالده لعبا دوراً في تعييني كمدرب لبرشلونة

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مدرب برشلونة الجديد يعتقد أنه حصل على ترشيح من مواطنه ميسي، ويؤكد أن تعيينه كان مفاجأة بالنسبة إليه.