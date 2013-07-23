مارتينو: ميسي ووالده لعبا دوراً في تعييني كمدرب لبرشلونة

روساريو - يعتقد جيراردو مارتينو أنّ ترشيحاً من مواطنه ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم لعب دوراً وراء تعيينه المفاجئ كمدرب لبرشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وقال مارتينو المدرب السابق لمنتخب باراجواي: "لا علم لي بتفاصيل الموقف وتطوره لكن لا شك لدي في أن خورخي (والد ميسي) وليونيل كان لهما بعض التأثير".
وأضاف المدرب: "أنا واثق أنه طلب رأيهما ووصلنا لهذه النتيجة".
واستطرد مارتينو الذي استقال من العمل في نيويلز بعد الهزيمة في قبل نهائي كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية: "كان الموقف غير متوقع وبالتأكيد سبب لي مفاجأة".
وسعى برشلونة لتعيين مدرب جديد بعدما أجبر المرض مدربه السابق تيتو فيلانوفا على الاستقالة.