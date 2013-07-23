الجماعة الإسلامية تطالب بالكشف عن مكان مرسي

القاهرة ـ (خاص) من أحمد المصري

طالب خالد الشريف، المستشار الإعلامي في حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، بعودة الرئيس المعزول إلى منصبه، مضيفاً: "أهل الاستبداد" يواصلون الإجرام في نهار رمضان ضد المتظاهرين السلميين.

وفي حسابه الشخصي على "فيس بوك"، قال الشريف "من حق الشعب المصري أن يطمئن على رئيسه المنتخب، الدكتور محمد مرسي، ومن حقه أن يعرف أين يقيم ولماذا يحتجز".

وادعى الشريف أن "الدنيا كلها تطالب بعودة الرئيس والاستبداد وأهله يواصلون الإجرام في نهار وليل رمضان ضد المطالبين بالحرية والمتظاهرين السلميين".