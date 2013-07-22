أصالة تتمنى الحصول على الجنسية اللبنانية

بيروت - انتقدت النجمة السورية أصالة نصري إطلالتها في برنامج أنا والعسل" مع الإعلامي نيشان مشيرة إلى أنها كانت تتمنى لو كان الحوار أعمق، إذ كان لديها موضوعات عدة تود مشاركتها مع الجمهور قائلة "الحلقة اختُصرت بموقفي السياسي في وقت الناس ملت السياسة، وموقفي الكل يعرفه لا داعي لتكراره".

أصالة التي أشارت خلال حوار إذاعي أنها لا تعرف أن تكون ديبلوماسية "ولا أنكر في الفترة الأولى كانت الناس تصطدم من تصريحاتي المباشرة لكن اليوم اعتادوا "لدرجة الناس بتكمشني بس اكذب".

لفتت بأنها متأكدة أن قضية سوريا ستنتهي لمصلحة الشعب وهذا ما يؤكده التاريخ كما اعتبرت بانها تستحق الجنسية اللبنانية وتتمنى نيلها لأنها من أكثر الستات التي تشبه لبنان.

وفيما يتعلق بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قالت" أحيانا أمل منه، لأن الحصانة التي كنت أسيّج نفسي فيها في بعدي عن كل ما يزعجني، كسرها تويتر وأصبحت أسمع أراءً قاسية وجارحة في حقي "نعم أسمع شتائم" ولكن لن أغير موقفي السياسي لأني أتحدث من الناحية الإنسانية. وقد صنعت وطني الصغير مع بعض الشباب من كل العالم العربي.

أما عن جديدها فهو جزء ثالث من برنامجها "صولا". إضافة إلى ألبوم خليجي كامل، وبرنامج خاص بالأطفال.