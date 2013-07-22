مؤيدو مرسي يعتدون على الناشط السياسي أحمد دومة

القاهرة – (خاص) عمرو علي

تعرض الناشط السياسي أحمد دومة للاعتداء بالضرب من جانب بعض المنتمين لجماعة الإخوان، وقالت نورهان حفظي زوجة دومة، إنها وزوجها وثلاثة من أشقائها تعرضوا للاعتداء على يد مجموعة من مؤيدي الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي بالشوم أثناء استقلالهم سيارة تاكسي بشارع الثورة قادمين من مصر الجديدة.

وأوضحت حفظي، أن الاعتداء أدى إلى حدوث كدمات لها ولزوجها أحمد دومة وأشقائها، فضلاً عن سائق التاكسي، كما تم تحطيم زجاج السيارة.

وقد حرر أحمد دومة، وزوجته نورهان، محضر شرطة ضد الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، والدكتور محمد البلتاجي، القيادي الإخواني، صفوت حجازي، الداعية الإسلامي، بتهمة التحريض ضده وذلك بعد تعرضه للاعتداء هو وزوجته وعدد من أفراد أسرتهم على يد أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي وأعضاء الجماعة في شارع الثورة بمصر الجديدة أثناء عودتهم من إفطار أسري من منطقة مصر الجديدة إلى منطقة وسط البلد.

ومن الجدير بالذكر أن أحمد دومة ناشط سياسي، وكاتب صحفي، ومتحدث سابق باسم ائتلاف شباب الثورة، واعتُقل في سجن طنطا على خلفية اتّهامه "بالتحريض" في أحداث مجلس الوزراء، وأُفرج عنه يوم 10 أبريل 2012.

وكان قد تم سجنة أكثر من 18 مرّة في عهد مبارك والمجلس العسكري، واتّهم في أكثر من قضيّة في عهد محمد مرسي، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لاتهامه باقتحام المقر الرئيسي للإخوان بالمقطم، وأفرج عنه منذ أيام في أعقاب أحداث 30 يونيو التي أطاحت بحكم الإخوان.