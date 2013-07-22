لافروف يجتمع مع نائب رئيس الوزراء السوري

موسكو ـ قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين خلال اجتماعات مع نائب رئيس الوزراء السوري قدري جميل إنه لا يمكن حل الصراع في سوريا من خلال القوة العسكرية.

وقال لافروف خلال اجتماع مع جميل في موسكو "نعتقد أن من المهم جدا استغلال فرصة وجودك في موسكو لتبادل الآراء بشأن تطورات الوضع في سوريا والأهم بشأن ما يجب القيام به على الصعيد السياسي".

وأضاف "يساورنا قلق عميق إزاء هذا الوضع. نحن مقتنعون أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية".

ودخل الصراع في سوريا عامه الثالث.

وتقول الأمم المتحدة إن 100 ألف شخص قتلوا في الحرب في سوريا منذ مارس/ آذار 2011.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الانسان ايفان سيمونوفيتش لمجلس الامن الدولي الثلاثاء إن نحو خمسة آلاف شخص يموتون في سوريا شهريا.

ويعاني مجلس الأمن الدولي من الجمود فيما يتصل بملف سوريا.

وعرقلت روسيا والصين حليفتا الرئيس السوري بشار الأسد اتخاذ المجلس إجراءات ضد الرئيس ثلاث مرات على الرغم من تأييد الدول الثلاث الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي تملك حق النقض (الفيتو) لاتخاذ إجراء.

وحاولت روسيا والولايات المتحدة الترتيب لمحادثات سلام في جنيف من اجل التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار الى جانب تشكيل حكومة انتقالية. لكن مصادر ذكرت أن المبادرة تعثرت وأن من المحتمل ألا تجري المحادثات على الإطلاق.