امرأة تسقط من لعبة الجبل الروسي في تكساس

(خاص) – تقوى مساعدة.

تتحرى السلطات في مدينة أرلنجتون بولاية تكساس الأمريكية، في حادثة وفاة امرأة إثر سقوطها من الجبل الروسي، بينما كانت في مدينة ملاهي في تكساس.

وبحسب جريدة "دالاس مورنينغ" فقد قال الشهود أن المراة سقطت من اللعبة نظراً لأن الموظفين المسؤولين عن اللعبة، لم يثبتوا الحاجز الحديدي الواقي بإحكام على مقعدها عند صعودها إلى الجبل الروسي.

وبحسب الناطق الرسمي باسم مدينة ملاهي "فلاغز أوفر تكساس" فقد تمّ إغلاق المنطقة المحيطة بالجبل الروسي بالكامل.

وقالت إحدى شهود العين "جابي فلوريس" في مقابلة مع قناة سي أن أن، أن المرأة كانت في الجبل الروسي مع ابنها، و ان ابنها أخذ يصيح "أنزلوني من هنا ... لقد سقطت أمي .. لقد سقطت أمي".

أما كرامن براون، وكانت تركب خلف المرأة وابنها فقالت أنها شهدت اللحظة التي وقعت فيها المرأة من اللعبة، وقالت "قبل أن تهبط اللعبة المنحنى الأشد فيها ارتخى الحاجز الحديدي الذي كان يثبتها إلى مقعدها، فسقطت .. كان عليهم أن يثبتوها أكثر، لقد طلبت منهم أن يثبتوها أكثر، ولكنهم قالوا لها أنها كانت مثبتة بما فيه الكفاية".

ويذكر أن الجبل الروسي في مدينة ملاهي "فلاغز أوفر تيكساس" تم افتتاحها سنة 1990 و يبلغ ارتفاعها 46 متراً.