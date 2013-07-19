سخرية من شتائم هيفاء وهبي في رامز عنخ امون

القاهرة – (خاص) من محمد عبد الحميد

صدمة كبيرة أصابت محبي المطربة اللبنانية "هيفاء وهبي" ، فور مشاهدتهم للحلقة التي استضافتها في برنامج الكاميرا الخفية " رامز عنخ آمون " والذي يقدمه الفنان رامز جلال.

هيفاء فور اكتشافها للخدعة سعت لركل رامز، كما جرت خلف المصورين بغية تحطيم الكاميرات وهى تسب وتلعن كل من يقابلها، ثم انهالت بالضرب والسب على رامز جلال الذي كان يسعى لتهدئتها بالعديد من الألفاظ النابية الخادشة للحياء، ورغم سعي مخرج البرنامج إلى كتم الصوت، إلا أن تلاحق الشتائم وحركة شفاه هيفاء مكن الكثير من المشاهدين من معرفة ما كانت تقوله مما أصاب محبي هيفاء بالصدمة من ردة فعلها.

وتوالت التعليقات الساخرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر حول سلوك هيفاء التي كان يحلو للمصريين وصفها بصاروخ الإغراء وانبرى بعضهم قائلاً: مسكين أبو هشيمة استحملها ازاي، وآخر قال: صحيح الجمال مش كل حاجة، اللسان الحلو يصون صاحبه، واللسان الشين يهين صاحبه.