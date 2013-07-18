المؤشر السعودي ينهي تعاملات الأسبوع متراجعا

السعودية - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على تراجع وسط عمليات جني ارباح على الأسهم القيادية مع اقتراب موسم النتائج من الانتهاء.
وخسر المؤشر 0.42 بالمئة ليغلق عند 18 نقطة. وبلغت قيم التداولات 4.4 مليار ريال بنهاية اليوم.
وقادت أسهم البنوك تراجعات السوق وسجل سهما سامبا والراجحي القياديان أكبر الخسائر على المؤشر وانخفضا 1.4 بالمئة و0.3 بالمئة على الترتيب.
كما تراجعت اسهم جبل عمر والسعودي الفرنسي وصافولا ومعادن والاتصالات وبنك الجزيرة والعربي الوطني وتصنيع وموبايلي وكيان ومكة للإنشاء بنسب تراوحت بين 0.3 و 2.1 بالمئة.
من ناحية أخرى صعدت اسهم الطيار 5.2 بالمئة بعد نتائج فصلية إيجابية.
كما ارتفعت أسهم السعودية للكهرباء وبنك الرياض واسمنت السعودية والعقارية واسمنت الجنوبية وسبكيم والحكير واسمنت تبوك وبترورابغ بنسب تراوحت بين 0.2 و 3.4 بالمئة.