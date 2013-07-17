النفط يرتفع مع تراجع المخزونات الأمريكية

نيويورك - ارتفع خام برنت بينما هبطت أسعار البنزين قليلاً بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن مزيد من التراجعات في مخزون الخام بالولايات المتحدة وزيادة أكبر من المتوقع في مخزون البنزين.

وأظهرت البيانات الأسبوعية لإدارة المعلومات تراجع مخزونات الخام 6.9 مليون برميل مواصلة انخفاضها على مدى ثلاثة أسابيع ليتجاوز 27 مليون برميل وهو أكبر تراجع لتلك الفترة على الإطلاق.

وجاء التراجع مع استمرار الضغط على واردات الخام، مما رفع أسعار النفط في الدقائق التي أعقبت التقرير حتى مع الضغوط التي فرضتها البيانات على عقود البنزين.

وارتفع خام برنت 47 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 108.61 دولار للبرميل.

وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط 48 سنتاً، ليغلق عند 106.48 دولار للبرميل. وتراجعت عقود البنزين الأمريكية للمرة الأولى في ثلاثة أيام وهبطت نحو سِنتين إلى 3.1101 دولار للجالون.