3 جرحى بانفجار قنبلة في قافلة لحزب الله في لبنان

بيروت - قالت مصادر أمنية إن قنبلة على الطريق أصابت قافلة من سيارتين تقلان أعضاء في جماعة حزب الله قرب الحدود اللبنانية السورية الثلاثاء مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص في ثالث هجوم على الجماعة الشيعية في ستة أسابيع.

أضافت المصادر أن القافلة كانت متجهة نحو الحدود السورية وأن المصابين من مسؤولي الأمن بجماعة حزب الله. وأصاب وابل من النيران القافلة الصغيرة فور وقوع الانفجار، ولم تعرف على الفور الجهة التي نفذت الهجوم لكن جماعات معارضة سورية هددت بتوجيه ضربات إلى حزب الله في لبنان بعد تدخله العسكري في سوريا لصالح الرئيس بشار الأسد.

يأتي الهجوم بعد أسبوع من انفجار سيارة ملغومة تسبب في إصابة أكثر من 50 شخصا في الضاحية الجنوبية ببيروت التي يسيطر عليها حزب الله. وفي أواخر أيار/مايو أطلقت صواريخ على منطقة في جنوب بيروت يسيطر عليها حزب الله، وأظهرت صور من مكان الهجوم دخانا أسود يتصاعد من السيارتين المستهدفتين. وتحطم الزجاج الامامي لإحدى السيارتين.

وانفجرت عدة قنابل صغيرة على الطريق قرب نقاط عبور الحدود السورية في الشهور الأخيرة، ويسعى لبنان الذي شهد حربا اهلية استمرت 15 عاما للنأي بنفسه عن الصراع في سوريا. وتعددت هجمات السيارات الملغومة والاشتباكات المتفرقة بين جماعات يؤيد كل منها أحد طرفي الصراع في سوريا.