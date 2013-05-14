انجلينا جولي تستأصل ثدييها

وكتبت جولي صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء أن وفاة أمها المبكرة بالسرطان واكتشاف الأطباء أنها تحمل الجين المتحور بي.ار.سي.ايه 1 الذي يكشف عن مخاطر عالية للاصابة بسرطان الثدي والمبيضين هو ما دفعها لاتخاذ هذا القرار الصعب خوفاً من أن يفقد أطفالها الستة أمهم.
وكتبت جولي "حين علمت بالواقع قررت أن أكون ايجابية وأقلص الخطر إلى أقل درجة ممكنة. واتخذت قرار استئصال الثديين كإجراء وقائي".
وتابعت أن الجراحات التي خضعت لها جولي انتهت في ابريل نيسان واستمرت خلالها في العمل. وقالت إن شريك حياتها الممثل براد بيت كان إلى جوارها طوال الوقت وشكرته على حبه ودعمه لها.