انجلينا جولي تستأصل ثدييها

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دفع الخوف من سرطان الثدي نجمة السينما الأمريكية انجلينا جولي لإجراء جراحة وقائية لاستئصال ثدييها، وحثت النساء على اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكشاف ما إذا كن عرضة لمخاطر مماثلة، بعد أن اكتشف الأطباء أن لدى جولي تحور في جين يسبب هذا الداء.