سابك تمنح دراغادوس عقداً بـ 387 مليون دولار

الخبر- منحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الأربعاء شركة دراغادوس الاسبانية عقداً بقيمة 387 مليون دولار لتصميم وبناء مصنع جديد للبولي أسيتال بطاقة 50 ألف طن سنويا.

وقالت سابك إحدى أكبر شركات الكيماويات في العالم في بيان إن دراغادوس ستبدأ الأعمال الهندسية في أغسطس آب ومن المتوقع إكمال المشروع في الربع الأول من 2016.

والمشروع تابع لشركة ابن سينا التي تملك سابك حصة 50 بالمئة فيها بينما تملك سيلانيز الأمريكية 25 بالمئة وشركة تابعة لديوك إنرغي 25 بالمئة.

وكانت شركة الهندسة الكيميائية الوطنية الصينية وشركة سي.تي.سي.آي التايوانية وشركة هانوها للأعمال الهندسية الكورية الجنوبية قد تقدمت بعروض للحصول على العقد.

كانت سابك قد قالت في 2010 إن المنشأة الجديدة التي ستنتج مادة البولي اسيتال التي تستخدم بصفة رئيسية في صناعة السيارات ستتطلب استثمارات تبلغ نحو 400 مليون دولار.