الدفاع المدني السعودي يتدخل لفك كلبشات الشرطة

السعودية - تدخل الدفاع المدني السعودي في المنطقة الشرقية، خلال أسبوع واحد، مرتين لإنقاذ الشرطة من مشكلة أقفالها (كلبشات) التي رفضت أن تُفتح بمفاتيحها.

وقالت صحيفة "الشرق" السعودية الثلاثاء إن المرة الأولى حدثت في قسم الطوارئ بمستشفى الأمل للصحة النفسية بمدينة الدمام، حين نُقل موقوف في الـ 49 من عمره إلى قسم الطوارئ بمستشفى الصحة النفسية، للعلاج من عرض صحي طارئ، وحين حاول رجال الأمن فكّ قيد الـ "كلبشات" لإتاحة علاجه بواسطة الأطباء تعذر الأمر وفشلت المفاتيح في أداء وظيفتها. واستمرت المشكلة حتى استُدعي الدفاع المدني لكسر "الكلبشات" وتخليص المريض من قيده بالقوة، دون أي ضرر.

أما المرة الثانية، فقد حدثت في شرطة مركز صفوى، السبت الماضي، حين هم رجال الأمن بإخراج ثلاثة موقوفين من غرفة التوقيف، ليعاندهم القفل وتعجز المفاتيح عن العمل، وبقي الثلاثة محتجزين رغم محاولات فتح القفل. وبعد اليأس استُدعي الدفاع المدني ليتدخل ويكسر قفل الباب ويخرج الموقوفون بسلام.