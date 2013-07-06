الكونغرس: مرسي كان عقبة في طريق الديمقراطية

واشنطن - قال إيد رويس رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إن الرئيس السابق محمد مرسي كان عقبة في سبيل تحقيق الديمقراطية الدستورية التي كان يحلم بها أغلب المصريين، وأعرب عن أمله في أن يدشن رحيله بداية الطريق نحو مستقبل أفضل لمصر.

وأضاف خلال بيان أصدره رئيس اللجنة: "إنه من المؤسف أن الرئيس المعزول، محمد مرسي، لم يهتم بالمطالب الشعبية من أجل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد عام من الإدارة غير الكفء للبلاد ومحاولة الاستئثار بالسلطة لصالح جماعة الإخوان المسلمين".

وأضاف: "أحث الجيش وكل الأطراف السياسية للتعاون لإعادة بناء المؤسسات الديمقراطية بشكل سلمي وإجراء انتخابات جديدة تقود إلى مصر أخرى حيث تجد الأقلية حماية وفيرة، وأتمنى ألا يحدث أي أخطاء خلال ذلك لأن البلاد تمرّ بمرحلة في منتهى الصعوبة".