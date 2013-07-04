الإنترنت وسيلة لقضاء وقت الفراغ للسعوديات

السعودية - أظهرت دراسة حديثة أن تصفح الإنترنت أهم وسائل قضاء وقت الفراغ لدى الطالبات السعوديات تليه زيارة الأهل والأصدقاء ثم الذهاب إلى الأسواق فمشاهدة التلفاز ثم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر، فيس بوك) فيما جاءت القراءة في المرتبة السادسة وأخيراً الرياضة.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية الخميس عن أستاذة الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود الدكتورة سلوى الخطيب التي أجرت الدراسة إن نتائج دراستها الميدانية التي أجرتها على طالبات الجامعة لمعرفة كيف يقضين وقت فراغهن، بينت أن 70 بالمئة منهن يقرأن، لكن قراءتهن غير منتظمة، و61.4 بالمئة يقرأن أحياناً لكن أقل من نصف ساعة يومياً.

وعن وسائل القراءة، حلت الكتب الورقية في المرتبة الأولى بنسبة 27.6 بالمئة، ثم الكتب الإلكترونية بنسبة 19.6 بالمئة، تليها الصحف الإلكترونية بـ 15.6 بالمئة، ثم المجلات الإلكترونية بنسبة 12.9 بالمئة، ثم المجلات الورقية ونسبتها 12.4 بالمئة، وأخيراً الصحف الورقية ونسبتها 12 بالمئة.

وقالت "الخطيب" إن نتائج الدراسة أظهرت ميل الطالبات إلى استخدام القراءة الإلكترونية إلى جانب القراءة الورقية، مشيرة إلى أن أهم الموضوعات التي تجتذب الطالبات كانت الموضوعات الاجتماعية بنسبة 32.3 بالمئة، ثم العامة بـ23.8 بالمئة، تلي ذلك الأدبية بـ18.7 بالمئة، ثم الدينية بـ11.8 بالمئة، ثم الفنية بـ7.3 بالمئة، تليها السياسية والاقتصادية.

وقالت "الخطيب" إن القراءة ليست مجرد كتاب نقرأه، بل ثقافة عامة يجب أن تتأصل لدينا وتصبح جزءاً من حياتنا واحتياجاتنا اليومية.

وأضافت إن التقارير الرسمية لمنظمة اليونسكو تشير إلى أن الطفل الأميركي يقرأ نحو 6 صفحات يومياً، بينما يقرأ الطفل العربي 7 صفحات في العام، ومعدل القراءة عند الفرد العربي 6 دقائق سنوياً، مقابل 200 ساعة للفرد في أوروبا وأمريكا، وأن كل 20 فرداً عربياً يقرؤون كتاباً واحداً في السنة، بينما يقرأ الألماني 7 كتب في العام، والأميركي 11 كتاباً في العام.

كما أكدت نتائج الدراسة ارتفاع نسبة الطالبات اللاتي يستخدمن "تويتر"، حيث بلغت نسبتهن 79.1 بالمئة واللاتي يستخدمن "فيس بوك" 38.7 بالمئة.

وكانت إحصائية متخصصة أظهرت، مؤخراً، أن عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة العربية السعودية تجاوز 9.4 مليون مستخدم وأن 42 بالمئة من مجموع المستخدمين هم إناث.

ويبلغ عدد سكان السعودية نحو 29 مليون نسمة، منهم نحو 19 مليون مواطن سعودي.