متجر أزياء في بنغازي يطلق موضة جديدة للشباب

بنغازي - زار مئات الليبيين متجر (بوزا) منذ افتتاحه قبل بضعة شهور ليساروا أحدث مبتكرات أزياء الشباب في بنغازي.

يقول ملاك بوزا إنه الأول من نوعه في ليبيا. ويبيع المتجر القمصان الرياضية وحقائب اليد والأوشحة مطبوعة عليها شعارات غير تقليدية باللغة العربية.

وقال أحمد بي موسى احد ملاك المتجر "الفكرة ليست جديدة.. شفناها في عدة دول عربية وكانت بدايتها أننا لماذا لا نستورد ملابس تعبر عن الهوية العربية بصفة عامة. وتطورت الفكرة بدل من الاستيراد التصنيع المحلي لتعبرعن الهوية العربية وليست بالضرورة تعبر عن ليبيا بالخصوص فقررنا نديروا ماركة ليبية."

وكانت بنغازي هي مهد الثورة الليبية التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.

وطبعت على بعض القمصان الرياضية في متجر بوزا صورة الملك إدريس السنوسي عاهل ليبيا الراحل الذي قاد القذافي انقلابا عليه عام 1969.

وقال بي موسى "فيه بعض التيشرتات (القمصان) لها رسائل سياسية. في دول الربيع العربي أصبح من الصعب فصل الحياة اليومية عن السياسة سواء كانت بعض التيشرتات تذكر اسم برقة أو طرابلس أو بعضها يعبر عن الهوية الأمازيغية وبعضها عليها صورة الملك هذه مكونات من الهوية الليبية ونحن شايفين أن قوة ليبيا تكون من خلال تنوعها من حيث العراقة أو الثقافات أو حتى المناطق المختلفة."

ويستورد ملاك بوزا القمصان الرياضية والأوشحة من تركيا ثم يطبعون عليها رسوما وعبارات من ابتكارهم باللغتين العربية والأمازيغية.

وذكر شاب من زبائن المتجر أنه لم ير مكانا مماثلا لمتجر (بوزا) في ليبيا من قبل.

وقال عبد الرؤوف الرقيعي "طريقة التصميم شفتها خارج ليبيا أو حتى التيشرتات اللي ناخذوا فيها دائما تكون عليها تعبيرات أجنبية. نحن كشباب يلمسنا بطريقة معينة ونلبسها. لكن حاجة تعبر عليك أنت كليبي أو حد من بنغازي أو برقة أو غيرها.. هذه حاجة جديده لم نرها من قبل وبجد أبدع بوزا أن يدير حاجة زي هكي."

ويبلغ متوسط سعر القميص الرياضي المطبوع في متجر بوزا نحو 50 دينارا ليبيا (40 دولار) . ويستخدم ملاك المتجر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي على الإنترنت في الدعاية ويقولون إنهم بصدد إنشاء فرع لمتجرهم في طرابلس.