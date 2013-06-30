سامسونغ تطلق التلفاز المنحني بـ13 ألف دولار

إرم – (خاص) من أحمد ديب

أعلنت شركة سامسونغ الكورية للأجهزة الإلكترونية عن سعر تلفازها الجديد "التلفاز المنحني"، والذي قدر بـ13 ألف دولار، حيث تزيد تكلفته بخمس أضعاف التلفاز العادي الخاص بالشركة نفسها، وهو النسخة المطورة من الشاشة المستخدمة في هاتفها الجديد "سامسونغ إس 4".

ويعمل هذا الجهاز بتقنية "الصمام الثنائي العضوي باعث الضوء" أو ما يعرف بـ"OLED"، وتسعى سامسونغ بهذه الخطوة إلى البقاء في خط منافسة غريمتها "إل جي"، والتي كانت قد أصدرت تلفازاً مشابهاً في فترة سابقة، كما أنها وضعت سعراً للتلفاز يقارب سعر منتج سامسونغ الجديد، ورغم الطلب الضعيف على هذه المنتجات نظراً لارتفاع سعرها، إلا أن الشركتين تهدفان للبقاء على رأس قائمة الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية.

وفي هذا الصدد قال كيم هيون ساك، الرئيس التنفيذي لشركة سامسونغ، "قدمنا للتو جهاز التلفاز الجديد ذا الشاشة المقوسة، ويجب أن نراقب رد فعل المستهلكين لنحدد مقدار الطلب عليه في السوق"، كما أكدت الشركة إنها ستعمل على طرحه في الأسواق بداية من شهر تموز/يوليو القادم، دون تحديد الدول المستهدفة.

وأصدرت الشركة الكورية، المصنعة لنصف أجهزة التكنولوجيا حول العالم، سابقاً جهاز التلفاز فائق الوضوح "ألترا إتش دي" بشاشة تبلغ 65 بوصة، وتتوقع أن تصل مبيعاتها من هذا التلفاز إلى حوالي مليون نهاية العام، مقابل 4 ملايين جهاز مباع متوقع العام القادم.

تلفاز "ألترا إتش دي" والتلفاز المنحني من سامسونغ