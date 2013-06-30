السعوديات يلجأن للانترنت لاختيار الزوج

الرياض - كشف استطلاع على عدد من الفتيات السعوديات اعتماد 65% منهنّ على مواقع التواصل الاجتماعي في اختيار شريك حياتهنّ، ورفضت 35% منهنّ الزواج عبر وسائل الاتصالات الحديثة مفضلات التحري عن المتقدم لهن بالطريقة التقليدية.

وتحظى مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها تويتر، بشعبية منقطعة النظير في المملكة العربية السعودية التي يتجاوز عدد سكانها 29 مليوناً، منهم نحو 19 مليون مواطن سعودي.

ونقلت صحيفة صحيفة سعودية عن مواطنات سعوديات لجوء الفتاة إلى مواقع التواصل الاجتماعي لاختيار شريك الحياة، لانغلاق المجتمع السعودي وعدم قدرة الفتاة على التعرّف لمن يتقدم لخطبتها بطريقة مباشرة.

في حين حذر بعضهن من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في اختيار الزوج، كون بعض الشباب المستهترين يتلاعبون بمشاعر الفتيات ويغرّرون بهن، مفضلات الطريقة التقليدية في اختيار الشريك، مبيّنات أن نسبة الطلاق ارتفعت بعد انتشار الزواج عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المجتمع السعودي يعاني من ظاهرة العنوسة، وكشفت أحدث دراسة حكومية أنّ عدد الفتيات اللواتي لم يتزوجن وتعدين سن الثلاثين عاماً قد بلغ نحو 1.5 مليون فتاة، ممّا يؤكد ارتفاع نسبة العنوسة محلياً، فيما رفعت دراسات أخرى غير رسمية هذا الرقم لأكثر من مليون فتاة سعودية.