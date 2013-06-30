موبايلي السعودية تعقد صفقة مع نوكيا و أريكسون

الرياض - قالت شركة إتحاد اتصالات "موبايلي" السعودية الأحد إنها وقعت مذكرتي تفاهم مع نوكيا الفنلندية واريكسون السويدية للحصول على تمويل بنحو 650 مليون دولار لأجل عشر سنوات بهدف الحصول على معدات لشبكتها.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية أنها ستعمل مع وكالة إئتمان التصدير الفنلندية Finnvera ووكالة إئتمان التصدير السويدية SEK لإتمام التمويل البالغة فترته عشر سنوات وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.

وتعتزم موبايلي استثمار هذه التسهيلات في ترقية وتعزيز قدرات البنية التحتية وإستحداث تقنيات جديدة وتعزيز القدرة التنافسية لها في شريحة خدمات قطاع الأعمال.

ووفقا للبيان فإن الغرض من الصفقة "الحصول على تمويل طويل الأجل بمعدل فائدة تنافسي يعتمد على المعدل المرجعي للفائدة التجارية. ويبلغ المعدل الثابت الحالي 1.84% في السنة ويثبت على أساس شهري."

وتبلغ الفترة الإجمالية للتمويل عشر سنوات تشمل عاما ونصف العام فترة استخدام وفترة سداد مطولة على ثمانية أعوام ونصف العام.

وكلفت موبايلي كريدي أجريكول ودويتشه بنك لهيكلة وترتيب التمويل كما عينت لاثام آند واتكينز مستشارا قانونيا للصفقة.

وموبايلي ثاني أكبر مشغل للاتصالات في السعودية وتنافس كلا من شركة الاتصالات السعودية - ثاني أكبر مشغل للاتصالات في الخليج - وشركة زين السعودية