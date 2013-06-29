هاميلتون أول المنطلقين في سباق بريطانيا

سيلفرستون- انتزع لويس هاميلتون سائق مرسيدس السبت مركز أول المنطلقين في سباق بلده بجائزة بريطانيا الكبرى ضمن بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات.

وسيرافق هاميلتون في الصف الأمامي زميله في مرسيدس الالماني نيكو روزبرج في السباق المقرر اقامته الأحد.

وبدأ هاميلتون بطل العالم 2008 الذي انتقل من مكلارين إلى مرسيدس في نهاية الموسم الماضي التجارب بالتلويح بيده للجماهير بينما أنهاها وسط تحية منهم.

وقال فريق مرسيدس لهاميلتون عبر الإذاعة "عمل رائع يا هاميلتون. عمل رائع."

وهذه المرة 28 التي ينال فيها هاميلتون مركز أول المنطلقين في مشواره كما أنها الخامسة لمرسيدس في السباقات الثمانية حتى الآن هذا الموسم.

وقال هاميلتون الذي انطلق من المركز الأول على حلبة سيلفرستون في موسمه الأول في فورمولا 1 في 2007 وفاز بالسباق في 2008 "الجمهور يصنع فارقاً كبيراً.. حضرت إلى هنا بروح معنوية أعلى من المعتاد. أريد رد الجميل لهم."

وأضاف السائق الذي قفز من سيارته بعدما وضعها في المرآب ووقف لتحية الجماهير "هذه اللفة كانت من أجلهم."

وسينطلق الألماني سيباستيان فيتل سائق رد بول وبطل العالم ومتصدر بطولة السائقين من المركز الثالث وسينطلق من الصف الثاني إلى جوار زميله الاسترالي مارك ويبر الذي من المقرر أن يشارك في سباق بريطانيا لآخر مرة بعدما قرر اعتزال فورمولا 1 في نهاية العام الحالي.

وقال فيتل "لقد امتاز (مرسيدس) بالسرعة الفائقة في التجارب. بدا وكأنه من عالم آخر يوم السبت (في التجارب التأهيلية). لكن النقاط تحتسب الأحد الماضي ونجحنا في الظهور بشكل جيد في السباقات الأخيرة."

وسينطلق البريطاني بول دي ريستا سائق فورس انديا والاسترالي دانييل ريتشياردو سائق تورو روسو من الصف الثالث باحتلالهما المركزين الخامس والسادس على الترتيب. ويتنافس هذان السائقان على خلافة ويبر في رد بول.

واحتل فرناندو الونسو سائق فيراري الذي يتأخر بفارق 36 نقطة عن فيتل في ترتيب بطولة العالم للسائقين المركز العاشر بعد عرض محبط وجاء زميله فيليبي ماسا في المركز الثاني عشر.

وقال الونسو "لم نكن على المستوى المطلوب طوال التجارب وليس معتادا ان يكون فيراري خارج المرحلة الثالثة من التجارب."

وأضاف "نحتاج إلى التعافي الآن بعد هذا المستوى السيء السبت. لم نطور السيارة بالشكل المطلوب في آخر أربعة أو خمسة سباقات وطلبنا بعض الأجزاء الإضافية لكن لم يتم تنفيذ ذلك بالشكل المتوقع. نحتاج إلى مواصلة العمل."

وقدم مكلارين أداء ضعيفا بدوره واحتل جنسون باتون بطل العالم 2009 المركز الحادي عشر بينما جاء زميله المكسيكي سيرجيو بيريز في المركز الرابع عشر.

ولم يكن حال فريق وليامز بطل العالم السابق الذي يحتفل غدا بخوض السباق رقم 600 في بطولة العالم أفضل كثيرا إذ فشل الفنلندي فالتيري بوتاس في اجتياز المرحلة الأولى واحتل المركز السابع عشر متأخراً بمركز واحد عن زميله الفنزويلي باستور مالدونادو.