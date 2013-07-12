النصر يواصل تعزيز صفوفه بضم الجيزاوي

الرياض - أعلن النصر الساعي لإحراز لقب الدوري السعودي لكرة القدم بعد غياب 29 عاماً، إنه عزز صفوفه بضم الجناح عبد الرحيم الجيزاوي من الأهلي.

وقال النصر إنّ الجيزاوي، البالغ من العمر 24 عاماً، وقع عقداً مدته خمس سنوات دون الكشف عن المقابل المالي.

وأضاف النادي المنتمي للرّياض أنّ لاعب منتخب السعودية وقع العقد مع الأمير فيصل بن تركي، رئيس النصر، ليصبح ثاني صفقة مهمة للفريق خلال الأيام القليلة الماضية بعد ضم يحيى الشهري صانع لعب الاتفاق.

ونقل بيان للأهلي عن الجيزاوي قوله: "انتقلت من ناد كبير إلى ناد كبير وعالمي وأتمنى أن أقدم مع زملائي ما يحقق آمال وتطلعات جماهير العالمي".