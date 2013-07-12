عادل إمام يواجه فساد رجال أعمال مبارك

القاهرة – (خاص) من محمد عبد الحميد

فيما يبدو نوعاً من الإسقاط على الواقع السياسي المعاش، والذي ربما يكون قد فلت من مقص الرقيب، ظهر الفنان الكبير عادل إمام فى الحلقة الثانية من مسلسله "العراف" ليجسد دور اللواء شوقي حامد رئيس مباحث الأموال العامة.

وأثناء تلك الحلقة قام إمام بالتحقيق مع بعض رجال الأعمال، حيث طلب من رجل الأعمال الأول سرعة سداد 800 مليون جنيه إلى خزينة الدولة قبل محاكمتة وحبسة فى سجن طرة، في حين اتهم رجل الأعمال الثاني، الذي قام باستيراد لحم البولوبيف على أنه لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي بالنصب والاحتيال باستيراده لحوم قطط وكلاب.

أما رجل الأعمال الثالث ويدعى راضي عبد المنعم 'زكي فطين عبد الوهاب' فقد قام إمام بطلب حضوره للتحقيق أمامه فى قضايا فساد، وأثناء تواجده معه فى المكتب، يقول له 'إمام' إن مرتبة 5700 جنية، واستطاع أن يسترد لخزينة الدولة مبلغ 16 مليار جنيه، وبعد عدة مناقشات أخرج إمام لراضي ملفاً خاصاً به مكتوب عليه سري جداً يخص 'راضي عبد المنعم' وفيه اتهامات يستوجب معها قرار بمنعه من السفر.

ويبدو أن الحلقات القادمة من مسلسل العراف، سوف تكشف عن خبايا الفساد ليس فى عهد السابق حسني مبارك، بل إنها ستطال عصر مرسي.