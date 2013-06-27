طيران الإمارات تنوي استئجار طائرات جديدة

دبي - تعتزم طيران الامارات المملوكة لحكومة دبي، أن تستأجر طائرات ايرباص ايه 380 العملاقة من شركة تمويل ستصدر سندات بقيمة 630 مليون دولار لتمويل شراء الطائرات.

وكانت الشركة وقعت صفقة تأجير مماثلة بقيمة 587.5 مليون دولار في يونيو/حزيران من العام الماضي.

وسيتولى سيتي جروب وجولدمان ساكس ومورجان ستانلي إدارة إصدار شهادات بضمان أصول قيمتها 630 مليون دولار من دي.ان.ايه ألفا ليمتد لتمويل أحدث صفقة.

وستعرض السندات على مؤسسات استثمارية مؤهلة في الولايات المتحدة. ومن المتوقع وفقاً لوحدة ايه.اف.ار التابعة لتومسون رويترز أن يتم التسعير اليوم الخميس.

وقال مرتبو الاصدار أن حصيلته ستستخدم في تمويل شراء أربع طائرات ايرباص ايه380.