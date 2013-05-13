عقلك الباطن.. وقوته

أبوظبي – (خاص)

ما هو العقل الباطن؟ وكيف نتحكم به؟، ما هي تأثيراته على حياتنا؟، وهل صحيح أنه قد يقودنا للموت في حالة إساءة استخدامه؟.

إن العقل الباطن له قوة عظمى في التحكم بأفعال وتعبيرات الشخص، كما أنه يساعد علي إظهار التعبيرات الداخلية على الوجه.

وأيضاً يعتبر العقل الباطن في بعض الأحيان هو الذي يعطي للمخ الإشارة ليبدأ المخ ويوزع على أعضاء الجسم الاشارة والأمر بتدوير الدم بين أعضائه.

وإليكم تجربة علمية قام بها الدكتور بورهيف:

قام الدكتور "بورهيف" بتوظيف بعض المجرمين في تجاربه وأبحاثه العلمية المثيرة مقابل تعويضات مالية لأهلهم.

واتفق د. بورهيف مع أحد المجرمين المحكوم عليهم بالإعدام أن يتم إعدامه بتصفية دمه بحجة دراسة التغيرات التي يمر بها الجسم أثناء تلك الحال.

قام بعدها الدكتور بعصب عيني الرجل، ثم ركب خرطومين رفيعين على جسده تبدأ من قلبه انتهاء عند مرفقيه، و ضخَ فيهما ماء دافئاً بدرجة حرارة الجسم يقطر عند مرفقيه، ثم وضع دلوين أسفل يديه وعلى بُعد مناسب، حتى تسقط فيهما قطرات الماء من الخرطومين و تُصدر صوتا يُشبه سقوط الدم المسال، وكأنه يخرج من قلبه مارا بشرايينه في يديه ساقطًا منهما في الدلوين.

وبدأ بورهيف تجربته متظاهرا بقطع شرايين يد المجرم ليصفِي دمه وينفذ حكم الإعدام كما هو الاتفاق.

بعد عدة دقائق لاحظ الباحثون شحوبا واصفرارا يعتري كل جسم المحكوم عليه، فقاموا ليتفحصوه عن قرب، وعندما كشفوا وجهه فوجؤوا جميعا بأنه قد مات!.

نعم.. مات بسبب خياله المتقن صوتا وصورة، دون أن يفقد قطرة دم واحدة!.

والأدهى أّنه مات في الوقت نفسه الذي يستغرقه الدم ليتساقط من الجسم ويسبب الموت، مما يعني أن العقل يعطي أوامر لكل أعضاء الجسم بالتوقف عن العمل استجابة للخيال المتقن كما يستجيب للحقيقة تماما.

خلاصة.. انتبه جيدا لخيالك فأعضاؤك كلها ستستجيب للصورة التي ترسمها باتقان.

الرسائل الدماغية سواء الإيجابية أو السلبية تحدد نهج حياتنا التي نعيشها.. بعض الناس استطاعت شفاء نفسها من أمراض خبيثة مثل الأورام السرطانية والكبد فقط بقوة عقلهم الباطن فلا تستهين بقوة عقلك الباطن.