روسيا وأمريكا تفشلان في التوصل لاتفاق حول سوريا

جنيف ـ قال جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي إن محادثات أجريت الثلاثاء برعاية الأمم المتحدة لتنظيم مؤتمر ينهي الحرب في سوريا انتهت دون اتفاق بين المسؤولين الامريكيين والروس على كثير من المسائل ومن بينها المواعيد وقائمة المشاركين في المؤتمر.

واضاف للصحفيين عقب المحادثات التي استمرت خمس ساعات أن الجانبين سيعودان إلى حكومتيهما لبحث سبل المضي قدما لكن لم يتم الاتفاق أيضا على من سيمثل المعارضة السورية ومشاركة إيران.

وقال بيان للأمم المتحدة إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف سيلتقيان الاسبوع القادم ومن المتوقع إجراء مزيد من المحادثات بخصوص المؤتمر بعد ذلك.

ورفضت ويندي شيرمان عضو الوفد الأمريكي في محادثات جنيف التعليق.