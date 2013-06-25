شل تدعو مصر للبحث عن الغاز في مياهها العميقة

القاهرة – (خاص) محمد عز الدين

أكد أسامة كمال وزير البترول السابق، أن قطاع الغاز الطبيعي عانى من التضخيم في أرقام الاستكشاف، وتهوين فى كمية الإنتاج الطبيعى للآبار، وأكد خلال ندوة "البعد الاقتصادي لاستيراد الغاز" التي نظمتها اليوم "جمعية ألغاز" أن دعم الطاقة يلتهم المخصصات المالية فى مصر ولا يصل هذا الدعم الى مستحقيه.

وقال حسن مهدي الرئيس السابق لشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس " أن الفترة من 1995 إلى 2000 شهدت اكتشافات بترولية وغاز طبيعي، وأمكن تصدير الغاز، ثم حدثت طفره فى الاستهلاك المحلي فى المجالات المختلفة وبخاصة في 2007 و النمط الاستهلاكي المصري تغير بشكل كبير فى مجال الغاز، وتساءل عن وجود خطط تنموية لتغطية استهلاك الغاز، مؤكداً ضرورة توفير بدائل للتعامل مع الموقف الحالي.

ودعا " يورن ريختن " رئيس شركة " شل " للبترول الهولندية، الحكومة المصرية للمخاطرة بالحفر فى المياه العميقة والدلتا مؤكداً وجود احتياطي من الغاز الطبيعي بكميات كبيرة تكفى مصر لسنوات طويلة، على الرغم من ارتفاع تكلفة الحفر التي تتراوح بين 300 و 350 مليون دولار، وقال: "لا يجب أن يكون استيراد الغاز هو الحل الوحيد لأزمة الطاقة في مصر".