محمد بن راشد يفاجئ المتفوقين بالثانوية

دبي - فاجأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المتفوقون في الثانوية العامة باتصالات هاتفية أبلغهم فيها بالنتائج التي حصلوا عليها، متمنياً لهم مزيداً من النجاح والتفوق في حياتهم العلمية والعملية، وقال حاكم دبي إن مشاركة المتفوقين لحظات النجاح والتفوق يدخل السعادة على نفوسنا ونفوسهم.

وتوجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالشكر لكافة أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية على جهودهم خلال العام الدراسي 2012 /2013، مما ساهم في إنجاحه وفي توفير المناخ التعليمي المناسب للطلبة.

وقال تعليقا على هذه المناسبة: "إن مشاركة المتفوقين لحظات النجاح والتفوق يدخل السعادة على نفوسنا ونفوسهم، وكما تعطيهم هذه اللحظات دافعا لمزيد من التفوق تعطينا نحن أيضا دافعا لعمل المزيد من أجل تطوير التعليم في بلادنا، نحن نفخر بالمتفوقين .. ونهنىء أهلهم .. ونتمنى للجميع النجاح في الحياة العلمية والعملية".

وأضاف: "أشكر كل مدرس ومدرسة تعبوا من أجل أبنائنا، وكل مربي ومربية بذلوا أوقاتهم من أجل تربية أجيالنا، وكل إداري في الميدان أو في الوزارة ساهموا بتوفير بيئة تعليمية صالحة لأبنائنا، وأقول لهم جميعا مستقبل الإمارات يبدأ من مدارسها وأنتم من يحرص على هذا المستقبل ويبنيه لنا ولأجيالنا القادمة".