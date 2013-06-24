كوريا الجنوبية تتعهد بخفض استيراد النفط الإيراني

سول – قالت مصادر إن كوريا الجنوبية تعهدت للولايات المتحدة بخفض وارداتها من النفط الإيراني 15 بالمئة في الستة أشهر القادمة، لضمان استمرار حصولها على إعفاء من عقوبات أمريكية تستهدف البرنامج النووي لطهران.

وقد هبطت صادرات الخام الإيرانية إلى أدنى مستوياتها خلال عقود في مايو/أيار، وأدى تراجع صادرات إيران النفطية إلى فقدان إيرادات وخسائر بمليارات الدولارات، وتسعى واشنطن الآن نحو مزيد من التقليص لصادرات إيران من خلال تشديد العقوبات.

وفي وقت سابق هذا الشهر جددت واشنطن إعفاءات مدتها ستة أشهر للصين والهند وكوريا الجنوبية وست دول أخرى، مقابل موافقتها على خفض مشترياتها من النفط الإيراني.

وستجري المراجعة التالية للإعفاءات في نوفمبر/تشرين الثاني، وأي دولة تخفق في الحصول على إعفاء، ستكون عرضة لعقوبات تستبعد بنوكها من التعامل مع النظام المالي الأمريكي.

وقالت المصادر المطلعان إن حكومة كوريا الجنوبية أبلغت شركات التكرير في البلاد بخفض وارداتها، بعد اجتماع بين مسؤولين من واشنطن وسول.

وقال أحد المصادر "أبلغت الحكومة شركات التكرير بشكل غير رسمي بخفض وارداتها في الستة أشهر القادمة 15 بالمئة مقارنة مع الستة أشهر الماضية."

وسيؤدي الخفض إلى تراجع واردات شركات التكرير إلى أقل قليلاً من 126 ألف برميل يومياً من الخام، على مدى ستة أشهر حتى نوفمبر وذلك بناء على بيانات من شركة النفط الوطنية الكورية.