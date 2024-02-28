تعاطف واسع مع الشابة السورية لينا الأحمد بعد اعتداء وحشي بداعي الشرف (صور)

تعاطفت منظمات حقوق إنسان ونخب ومواطنون سوريون من مختلف مناطق البلاد، مع الشابة السورية لينا عكلة، والتي عرفت إعلاميا بـ "فتاة الرقة" و"فتاة تل السمن"، بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتعرض للاعتداء الوحشي من أقاربها بداعي "الشرف" بينما تصرخ تحت سياطهم بأنها عذراء.

وظهرت الشابة مرمية على الأرض بينما ينهال عليها عدة أشخاص بالضرب المبرح بالعصي والركل في بلدة تل السمن التابعة لمحافظة الرقة، شرقي سوريا، فيما تحاول عبثا تجنب ضربها وتتوسل إليهم بالقول "والله بنية"، أي أنها عذراء.