إسبانيا تعلن تشكيلتها لمواجهة نيجيريا

ريو دي جانيرو - من المرجح أن يعود فيسنتي ديل بوسكي مدرب إسبانيا بطلة العالم وأوروبا إلى التشكيلة الأساسية عندما يتقابل فريقه مع نيجيريا الاحد في ختام المجموعة الثانية بكأس القارات لكرة القدم في البرازيل.

وردا على سؤال هل سيشرك نفس تشكيلة المباراة التي فازت فيها اسبانيا 2-1 على اوروجواي الأسبوع الماضي "نعم. ستكون هذه هي التشكيلة في الأساس".

ودفع ديل بوسكي بتشكيلة من الصف الثاني في المباراة التي فازت فيها إسبانيا 10-صفر على تاهيتي الخميس الماضي والتي شهدت تسجيل فرناندو توريس وديفيد فيا لسبعة أهداف معا في مواجهة بطلة الاوقيانوس.

وردا على سؤال بشأن العودة إلى مقاعد البدلاء "ليست لدي أي مشكلة. يوجد 23 لاعبا قويا في التشكيلة ونحن فريق واحد والمدرب يقرر من يلعب. سيختار وهذا جزء من اللعبة".

ولم تخسر إسبانيا في آخر 24 مباراة وضمنت إلى حد كبير التأهل إلى قبل النهائي ومن المرجح أن تقابل إيطاليا الخميس القادم.

وتملك إسبانيا ست نقاط من مباراتين مقابل ثلاث نقاط لنيجيريا واوروجواي التي ستواجه تاهيتي متذيلة الترتيب.

وسيتقابل صاحب المركز الثاني الاربعاء القادم في قبل النهائي مع البرازيل التي تصدرت المجموعة الأولى بعد فوزها 4-2 على إيطاليا السبت.