نادي الميريا الاسباني يعود للدرجة الأولى

مدريد - انتزع نادي الميريا ثالث وآخر بطاقة للترقي إلى دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم، بعد فوزه بملعبه 3-صفر على جيرونا يوم السبت، في مباراة الإياب من المواجهة الفاصلة بينهما في دوري الدرجة الثانية، ليكمل انتصاره على منافسه 4-صفر في مجموع المباراتين.

ووضع لاعب الوسط اليكس فيدال الميريا في المقدمة في الدقيقة 17، وأضاف المهاجم تشارلز الهدف الثاني للفريق الاندلسي بعد مرور سبع دقائق من زمن الشوط الثاني، قبل أن يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وقال كورونا قائد الميريا في مقابلة تلفزيونية بينما كان لاعبو فريقه والجهاز الفني يحتلفون بالعودة لدوري الأضواء: "لقد نجحنا أخيراً .. يستحق الجميع هنا هذا الفوز بعد أن عمل الفريق بجدية شديدة."

وعاد الميريا إلى الدرجة الأولى بعد أن أمضى موسمين في الدرجة الثانية، بينما لم يسبق لجيرونا اللعب من قبل في دوري الأضواء.