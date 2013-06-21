بوتين ينفي إلغاء زيارته لبطرسبرغ مع ميركل

سان بطرسبرغ- نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة تقريراً يقول إنه ألغى زيارة إلى متحف بمدينة سان بطرسبرغ مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي يتوقع أن تشير خلالها إلى الأعمال الفنية الألمانية التي استولى عليها السوفيت في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي إن موعد الزيارة لم يتحدد بوضوح في وقت سابق الجمعة ولكن تم حل المشكلة وسيزور معرض "العصر البرونزي لأوروبا: أوروبا بلا حدود" في متحف الارميتاج مع ميركل.

وفي معرض رده على سؤال وجهه إليه صحفي ألماني بخصوص التقارير التي أشارت إلى إلغاء الزيارة قال بوتين "لم نلغ شيئا."

وأضاف "كنا نأخذ في الاعتبار ما إذا كان سيتوافر لدينا وقت كاف للزيارة. والآن بعد أن بحثنا مسألة التوقيت مع المستشارة أدركنا أن أمامنا وقت كاف لعقد المؤتمر الصحفي والإجتماع مع رجال الأعمال وأن بإمكاننا زيارة الارميتاج."

ونشرت وسائل إعلام ألمانية عناوين تقول "جدل حول الفنون المنهوبة" و"وبوتين دبلوماسي بائس" و"فضيحة الفنون المنهوبة تلقي بظلالها على زيارة روسيا" واصفة ذلك بأنها علامة على تدهور العلاقات بين البلدين.

وتزور ميركل روسيا للمشاركة في منتدى اقتصادي بمدينة سان بطرسبرغ يستضيفه بوتين وسترافقه في افتتاح المعرض بمتحف الارميتاج في المساء.

وتقول جامعة هومبولت في برلين إن السوفيت نهبوا أكثر من مليون كتاب وآلاف الأعمال الفنية في نهاية الحرب العالمية الثانية. ولم يتم العثور على الكثير من هذه الأعمال الفنية حتى الآن.