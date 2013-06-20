البورصة المصرية تستقبل رئيسها الجديد بخسارة

القاهرة – (خاص) محمد عز الدين

أكد "عاطف ياسين الشريف" رئيس البورصة المصرية الجديدة في أول تصريحاته بعد تعينيه، أن تداولات البورصة لن تتوقف يوم الأحد 30 يونيو المقبل.

وقال أنه سيعلن خلال ساعات عن استراتيجية شاملة لتنشيط سوق الأوراق المالية المصرية، سواء على صعيد أحجام التداول أو قيد الشركات أو جذب مستثمرين جدد.

وأضاف أنه سيخاطب جميع العاملين بمنظومة سوق المال من خلال حوار مجتمعي شفاف للمشاركة فى تطوير السوق وللوقوف على كافة المشكلات والتحديات، بجانب الاطلاع على الحلول والمقترحات من الجميع للأخذ بها.

ويعقد رئيس البورصة اجتماعاً مطلع الأسبوع المقبل يضم مجلس إدارة البورصة الجديد والذى تم انتخابه قبل أيام، إلى جانب المجلس المنتهى مدته بحضور رئيس البورصة الجديد ونائبه، وذلك لعرض ومناقشة القضايا المتعلقة بالسوق فى الوقت الراهن.

وأغلقت مؤشرات البورصة تعاملات الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، بضغط من مبيعات المصريين والأجانب، نتيجة لتسارع وتيرة الأحداث في الشارع السياسي واقتراب 30 يونيو، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في البورصة 2.3 مليار جنيه ليصل إلى 316.2 مليار بنهاية التعاملات، وذلك مقارنة بــــ318.5 خلال جلسة أمس.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 4625.81 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم المتوسطة EGX70 بنسبة 0.17 % ليغلق عند 354.53 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً 0.63 % ليغلق عند 625.45 نقطة.

وبلغت قيمة التداول على الأسهم 344.2 مليون جنيه، بحجم تداول بلغ 77.8 مليون ورقة مالية، تم تنفيذها خلال 10 آلاف عملية.

واستمر المصريون فى مبيعاتهم بصافي 28 مليون جنيه، كما اتجه الأجانب إلى البيع بصافي 2 مليون جنيه، بينما بلغ صافي شراء العرب 30 مليون جنيه.

واعتمد يحيى حامد، وزير الاستثمار، رسمياً اليوم تعيين "عاطف ياسين شريف"، رئيساً للبورصة المصرية، خلفًا للدكتور "محمد عمران"، فيما تم تعيين "أشرف كمال"، نائبا لرئيس البورصة خلفًا للمستشار خالد النشار، وذلك اعتباراً من أول يوليو المقبل.

وتلقى خبراء السوق الخبر بحالة من التفاؤل خاصة أن الاختيار جاء اعتماداً على أهل الخبرة، وليس أهل الثقة.

وقال محسن عادل، عضو مجلس إدارة البورصة، أن أعضاء المجلس الجدد أبدوا ارتياحهم لقرار التعيين، خاصة وأنه جاء من العاملين بالسوق والذين يمتلكون خبرات عريضة تستطيع أن تحقق خلال الفترة القادمة مزيد من الدعم والدفع لعجلة سوق المال نحو تطوير السوق ووضع أسس اكثر قوة وصلابة.

وقال سليمان نظمي، عضو مجلس إدارة البورصة أن "الشريف" يمتلك خبرات قانونية عريضة تؤهله لدعم عملية التطوير التشريعي المطلوب لسوق المال المصري، فيما يمتلك "كمال" مقومات تطوير قواعد القيد والإفصاح بما يتلائم مع طبيعة المنظومة الجديدة التي يهدف مجلس الإدارة الجديدة لتحقيقها.