الأهلي السعودي يخوض مواجهة كورية جديدة

سيعود الأهلي السعودي وصيف بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم إلى كوريا الجنوبية لأول مرة منذ خسارته في نهائي العام الماضي أمام اولسان عندما اوقعته القرعة التي سحبت الخميس في مواجهة سول في دور الثمانية.

وشق الأهلي طريقه خلال دور المجموعات بدون خسارة ثم هزم الجيش القطري 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الستة عشر ليبلغ دور الثمانية للعام الثاني على التوالي.

وعين الأهلي مؤخراً البرتغالي فيتور بيريرا مدرب بورتو السابق خلفاً للصربي الكسندر ايليتش الذي قاد الفريق في المراحل السابقة من البطولة هذا العام.

وسيخوض الأهلي لقاء الذهاب على ملعبه في السعودية يوم 21 أغسطس آب حين من المتوقع ان يظهر بيريرا خارج الخطوط لأول مرة قبل ان يسافر إلى كوريا الجنوبية من أجل مباراة الإياب في 18 سبتمبر آيلول.

وسينتظر الأهلي أو سول الفائز من مواجهة أخرى في دور الثمانية بين الاستقلال الايراني وبوريرام يونايتد التايلاندي في أولى لقاءات الدور قبل النهائي.

أما ممثل السعودية الآخر الشباب الذي تأهل للدور قبل النهائي عام 2010 فسيذهب إلى اليابان لمواجهة كاشيوا ريسول بينما يخوض لخويا بطل قطر مرتين مواجهة صعبة أمام جوانجتشو ايفرجراند الصيني بقيادة المدرب الايطالي الفائز بكأس العالم 2006 مارتشيلو ليبي.

ويلتقي الفائزان من هاتين المواجهتين في الدور قبل النهائي.